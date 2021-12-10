بيان سعودى كويتى يشيد بالتعاون الوثيق بين البلدين

جدة - نرمين السيد - صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بيان مشترك فى ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولة الكويت فى إطار جولته الخليجية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقدت جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره فى مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودى الكويتى الذى يأتى رغبة من قيادتى البلدين الشقيقين فى الارتقاء بالتعاون فى كافة المجالات إلى المستوى الذى يعكس عمق وتجذّر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة فى مجالات التعاون المحددة فى أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الجانبان عزمهما فى تطوير التعاون والتنسيق فى المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمنى القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما فى الاستمرار فى تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما فى مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمى، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

وأشارا إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الشركات العاملة فى المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج فى كل من عمليات الخفجى وعمليات الوفرة المشتركة.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون فى مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى للكربون للإسهام فى معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها فى استدامة إمدادات الطاقة عالمياً. وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائى، والتبادل التجارى للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى فى مشروعات قطاع الطاقة.

كما أكدا عزمهما على المضى قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة فى البلدين ورفع مستوى التبادل التجارى بينهما وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

وأكدا على تعزيز التعاون فى مجالات متعددة كالمجال الصحى والسياحى والأمن الغذائى والتنمية البشرية، لاسيما فى قطاعى الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون فى مجالات التحوّل الرقمى والأمن السيبرانى.