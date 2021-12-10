الشرطة الألمانية تحبط هجوما وتعتقل شابا

جدة - نرمين السيد - وأتى ذلك بعد أن أفادت معلومات لصحيفة "دير شبيجل" ومقرها هامبورج، أن شابا يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية ويبلغ من العمر 20 عاما، تم احتجازه فى أغسطس الماضى، بعد محاولته شراء سلاح وقنبلة يدوية عبر الإنترنت.
كما أوضحت أن الشرطة عثرت بحوزة الرجل على مواد كيميائية يمكن استخدامها فى صنع متفجرات.
فيما لم تؤكد الشرطة بعد تفاصيل التقرير، مكتفية بالقول إنها ألقت القبض على الشاب لانتهاكه قوانين مراقبة الأسلحة النارية.
وكانت مدينة بافاريا شهدت مطلع الشهر الماضى (نوفمبر 2021) هجوما بسكين على متن قطار أوقع عددا من الجرحى، إلا أن الشرطة استبعدت لاحقا الفرضية الإرهابية.
يذكر أن البلاد كانت شهدت فى ديسمبر 2016 وسط برلين، أعنف هجوم إرهابى، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وتبنّاها حينها تنظيم داعش، ومنذ ذلك الحين أحبطت السلطات عشرات الهجمات الإرهابية.
فيما حذر المدعى العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك، العام الماضى (نوفمبر 2020) من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان فى مرمى المتطرفين".
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