النمسا: التطعيم الإجبارى يطبق فى أول فبراير.. والرافضون يسددون غرامة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة أن التطعيم الإجبارى فى البلاد سوف يدخل حيز التنفيذ فى الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إعطاء موعد للتطعيم بالبريد لجميع الذين لم يتم تطعيمهم واعتبارًا من 15 مارس المقبل سيواجه رافضو اللقاح غرامات كبيرة تصل إلى 3600 يورو.





وقال مدير اللقاحات فى وزارة الصحة النمساوية فرانز جيرهارد بيتش، -فى تصريح صحفى- إن الوزارة تستهدف نحو مليون و650 ألف شخص يصرون على رفض التطعيم الإلزامى. وأشار إلى أن الوزارة استعدت أيضا لاحتمال أن يقوم هؤلاء برفع دعاوى قضائية ضد التطعيم الإجبارى، معتبرا أن هذا سيكون عبئا إداريًا غير مسبوق، لافتا إلى أن عدم دفع الغرامات سيقود إلى تطبيق عقوبة السجن. وفى ذات السياق، واصلت إصابات كورونا الجديدة فى النمسا انخفاضها، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 3659 إصابة جديدة، و65 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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