خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال لعام 1443

كيفية التسجيل للفقراء والأرامل والمطلقات في مؤسسة الوليد بن طلال بالسعودية حيث صرحت مؤسسة الوليد بن طلال عن قيامها بطرح رابط التسجيل للفقراء والأرامل والمطلقات، كما أنها تعمل أيضاً على تقديم لهم سكن عائلي، حيث أنها تعمل كذلك على تملكهم سيارة خاصة ولكن لابد من توافر بعض من الشروط للاستحقاق حتى يتم الحصول على الدعم، ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وسنقدم لكم من خلال مقالنا كيفية التسجيل للفقراء والأرامل والمطلقات في مؤسسة الوليد بن طلال.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من ضمن أشهر مؤسسات المملكة العربية السعودية والتي قد تم أطلقها عام 1996 كما أنها تعمل على تلبية حاجات الفقراء، والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة لهم، وتخدم كل من محدودي الدخل، والأرامل، والمطلقات ومن ضمن الخطوات الخاصة بالتسجيل في المؤسسة هي

يتم القيام بتسجيل الدخول الي موقع الوليد بن طلال.

ثم يتم تسجيل جديد.

بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الهوية، وأيضاً عنوان البريد الإلكتروني.

كذلك يكتب رقم الهاتف، وكلمة المرور.

نقوم بالضغط على كلمة تسجيل، وكتابة رمز التحقق.

يفتح المواطن البريد الإلكتروني الخاص به.

شروط استحقاق دعم مؤسسة الوليد بن طلال بالسعودية

صرحت المؤسسة عن بعض من الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم ومنها

حيث أنه لابد إلا يزيد دخل المتقدم عن 3000 ريال.

أيضاً يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم ليس لديه عقار أو سيارة بالسعودية.

كذلك لا يحق للشخص التصرف فيه ولا يبيع أو يقوم بتأجير السكن أو السيارة.

كذلك يتم التقديم في مؤسسة الوليد الخيرية مرة واحدة.

التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

تقوم المؤسسة بتسهيل التواصل مع المواطنين والذي تتم من خلال الاتصال على رقم الواتس اب 9666577009972، وأيضًا الاتصال على رقم الهاتف 009611211 أو يمكن للشخص المستعلم ارسال رسالة على موقع الوليد بن طلال الرسمي، حيث تعمل هذه المؤسسة على رفع في المستوى المعيشي للفقراء والأرامل، والمطلقات المقيمين بالمملكة العربية السعودية مع قيامها بتوفير فرص عمل للمؤهلات العليا وتوفر سكن للأشخاص وسيارات.