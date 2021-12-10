ديربي الخليج مباراة قطر والامارات في كأس العرب 2021 التشكيل المتوقع للفريقين

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مباراة قطر والامارات، والتي من المقرر أن تقام بعد قليل في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 10/12/2021، في ربع النهائي من بطولة كاس العرب في قطر، تعد واحدة من أكثر المباريات التي ينتظرها مشاهدي ومحبي كرة القدم الخليجية، فهى تقام بين منتخبين من منتخبات دول الخليج، ويتمني المشاهدين وخاصة من دولة الامارات العربية المتحدة أن تكون مباراة ثأرية بالنسبة لفريقهم والذي خسر في أخر مباراة من منتخب قطر عام 2019 بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشىء.ديربي الخليج مباراة قطر والامارات في كأس العرب 2021:-
تقام مباراة قطر والامارات في دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك كتجريب لبطولة كأس العالم التي سوف تستضيفها قطر خلال شهر من الان في عام 2022، والفريق الفائز من تلك المباراة سوف يصعد إلى المباراة قبل النهائية في بطولة كأس العرب، أمام الفريق الخاسر فسوف يخرج من البطولة ويحصل على مكافأة الصعود إلى دور ربع النهائي.
وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشر والتي يمكن استقبال تردداتها وضبطها، كما سوف تقوم قناة الكأس القطرية بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة.ومن المتوقع ان يلعب المنتخبين الكبيرين بالتشكيل الآتي:-
- منتخب قطر:- سعد الشيب في حراسة المرمي، خط الدفاع: بيدرو ميجيل، همام الأمين، طارق سلمان، بسام الراوي، خورخي بوعلام، خط الوسط: عبد العزيز حاتم، محمد وعد، عاصم مادبو، خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز على.
- منتخب الامارات:- محمد الشامسي في حراسة المرمي، خط الدفاع محمد برغش، وليد عباس، الأحبابي، العطاس، خط الوسط: على سالمين، على صالح، طحنون الزعابي، خط الهجوم:- عبد الله رمضان، كايو كانيدو، على مبخوت.
وينتظر الجمهور العربي يوم غداً السبت، أقوي مباريات بطولة كأس العرب، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب المغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الرياض، أمام المنتخب المصري فسوف يقابل منتخب الأردن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.
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مباراة قطر والامارات، والتي من المقرر أن تقام بعد قليل في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 10/12/2021، في ربع النهائي من بطولة كاس العرب في قطر، تعد واحدة من أكثر المباريات التي ينتظرها مشاهدي ومحبي كرة القدم الخليجية، فهى تقام بين منتخبين من منتخبات دول الخليج، ويتمني المشاهدين وخاصة من دولة الامارات العربية المتحدة أن تكون مباراة ثأرية بالنسبة لفريقهم والذي خسر في أخر مباراة من منتخب قطر عام 2019 بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشىء.ديربي الخليج مباراة قطر والامارات في كأس العرب 2021:-
تقام مباراة قطر والامارات في دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك كتجريب لبطولة كأس العالم التي سوف تستضيفها قطر خلال شهر من الان في عام 2022، والفريق الفائز من تلك المباراة سوف يصعد إلى المباراة قبل النهائية في بطولة كأس العرب، أمام الفريق الخاسر فسوف يخرج من البطولة ويحصل على مكافأة الصعود إلى دور ربع النهائي.
وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشر والتي يمكن استقبال تردداتها وضبطها، كما سوف تقوم قناة الكأس القطرية بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة.ومن المتوقع ان يلعب المنتخبين الكبيرين بالتشكيل الآتي:-
- منتخب قطر:- سعد الشيب في حراسة المرمي، خط الدفاع: بيدرو ميجيل، همام الأمين، طارق سلمان، بسام الراوي، خورخي بوعلام، خط الوسط: عبد العزيز حاتم، محمد وعد، عاصم مادبو، خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز على.
- منتخب الامارات:- محمد الشامسي في حراسة المرمي، خط الدفاع محمد برغش، وليد عباس، الأحبابي، العطاس، خط الوسط: على سالمين، على صالح، طحنون الزعابي، خط الهجوم:- عبد الله رمضان، كايو كانيدو، على مبخوت.
وينتظر الجمهور العربي يوم غداً السبت، أقوي مباريات بطولة كأس العرب، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب المغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الرياض، أمام المنتخب المصري فسوف يقابل منتخب الأردن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.
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