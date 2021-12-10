روسيا تطالب الناتو بضمانات عدم نشر أنظمة هجومية فى الدول المتاخمة لأراضيها

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان نُشِر على موقعها الرسمى، مساء اليوم الجمعة: "نحن نصر على ضمانات قانونية للاتفاق بشأن عدم نشر الولايات المتحدة ودول الناتو لأنظمة إطلاق صواريخ هجومية فى أراضى الدول المجاورة لنا سواء كانت عضوًا فى الحلف أو لم تكن"، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأنظمة يشكل تهديدًا لروسيا.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، فى وقت سابق من اليوم أن بلاده سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة فى الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن موسكو لا تستبعد مشاركة بعض دول "الناتو" فى مناقشة هذه المقترحات.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكى جو بايدن لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الناتو" هو الذى يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، ومطالبًا بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف شرقًا ونشر أسلحة ضاربة فى الدول المتاخمة لروسيا.