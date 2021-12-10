جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "كان" الإسرئيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسى قوله إن زيارة وزير الخارجية الروسى لافروف لإسرائيل، والتى كان من المقرر أن تبدأ بعد غد الأحد تأجلت إلى أجل غير مسمى.
وبحسب المصدر فقد ألغى لافروف كامل زيارته للشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن يصل لافروف إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، غدا السبت حيث سيجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلى نفتالى بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد يوم الأحد، فيما سيزور الأراضى الفلسطينية يوم الاثنين؛ للاجتماع مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر الرئاسة برام الله.
كان ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية صرح، الثلاثاء الماضى، بأن لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل والمغرب، الأسبوع المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف يلغى زيارته لإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.