لافروف يلغى زيارته لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "كان" الإسرئيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسى قوله إن زيارة وزير الخارجية الروسى لافروف لإسرائيل، والتى كان من المقرر أن تبدأ بعد غد الأحد تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وبحسب المصدر فقد ألغى لافروف كامل زيارته للشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يصل لافروف إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، غدا السبت حيث سيجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلى نفتالى بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد يوم الأحد، فيما سيزور الأراضى الفلسطينية يوم الاثنين؛ للاجتماع مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر الرئاسة برام الله.

كان ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية صرح، الثلاثاء الماضى، بأن لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل والمغرب، الأسبوع المقبل.