سجل الآن.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول على الدعم

هناك رغبة كبيرة من جانب العديد من المواطنين السعوديين في معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط الخاصة به، وذلك يرجع إلى ما يقدمه هذا النظام من دعم مادي يساعد على تحسين وضعهم الاجتماعي بشكل كبير.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتمثل عرض الخطوات الخاصة بعملية التسجيل أو التقديم في الضمان الاجتماعي المطور بالشكل الآتي:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالدخول بصورة مباشرة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وبعدها يقوم بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به، فهي عبارة عن إدخاله لرقم هويته، ورقم هاتفه، وكلمة السر الخاصة به.

ومن بعدها يقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

ثم بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة تسجيل الدخول.

ومن ثم يقوم بإدخال كود التحقق المرسل إليه عبر هاتفه.

بعدها يقوم برفع الملفات المطلوبة.

ثم يقوم بالدخول على أيقونة تقديم الطلب.

وبذلك تتم عملية التسجيل بالشكل المطلوب.

شروط الحصول على دعم من الضمان الاجتماعي المطور

يتمثل عرض شروط استحقاق معاش الضمان التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لهذه الخدمة من أجل الحصول على دعم مادي بالشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم من أصول سعودية، بمعنى أن يكون لديه الجنسية السعودية، ولا يكون حاصلًا على أي جنسية أخرى.

كما يجب أن يصل الحد الأدنى لعمره إلى حوالي 35 سنة، فالمعدل إذا قل عن ذلك، فسوف يتم رفض تحصله على دعم من الضمان الاجتماعي المطور.

ويشترط بأن يكون مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم، كما يجب ألا يكون لديهم سجلات تجارية أو عقارات باسمه، حتى يستطيع أن يتحصل على دعم من الضمان الاجتماعي المطور.

ولابد أن يكون لديه راتب شهري قيمته أقل من قيمة الدعم التي يتحصل عليه في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بالإضافة إلى ألا يكون مستفيدًا من المعاشات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام أو الخاص.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم الخطوات الخاصة بطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. كما عرضنا أيضًا الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم. حتى تتم عملية التسجيل بصورة ناجحة من الأساس.