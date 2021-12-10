جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن رحلة إجلاء تاسعة تم تسييرها للراغبين بالعودة طوعًا وعلى متنها 417 مسافرا عراقيا، مؤكدا استمرار الوزارة فى جهودها لدعم العودة الطوعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية العراقية: تسيير رحلة جوية جديدة لإعادة العالقين فى بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.