جدة - نرمين السيد - وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالى، وتعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر فى المخيم. كما وقع عدد من الإصابات جراء الانفجار داخل المخيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار مستودع ذخيرة فى مخيم برج الشمالى بلبنان «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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