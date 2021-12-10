طريقة التقديم على منحة الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي 1443، والتي تأتي تحت طاولة خدمات خادم الحرمين الشريفين والذي يقوم مباشرتها بنفسة، حيث تمنح هذه الأراضي إلي المواطنين الفقراء والمساكين الذين لا يملكون مسكنا ملائم للحياة الطبيعية، لذا أعدت الحكومة السعودية مجموعة من المعايير والضوابط التي ينبغي أن تكون متوافقة مع المتقدمين من أجل الاستفادة من دعم الأراضي المجانية.

تعد الآلية المتبعة في التسجيل في منح الأراضي المقدمة من الديوان الملكي السعودي بهدف المساعدة لكل من لا يمتلك مسكن جيد، عليه أن يقوم بإرسال طلب موجه إلي خادم الحرمين الشريفين أو موجهة إلي ولي العهد السعودي، يتضمن الطلب بيانات وشكوي المتقدم وطلبه بالحصول على الأرض السكنية، أي ينبغي أن يكون في بداية الخطاب “بسم الله الرحمن الرحيم” إلي خادم الحرمين الشريفين أتشرف أن أرسل إليكم طلبي بالحصول على قطعة أرض حيث أنني أعاني من عدم القدرة على الشراء وحالتي المادية كذا وتبدأ في توضيح الأمر.

في نهاية الخطاب عليك أن تقوم بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بك والتي أهمها رقم الجوال والعنوان والاسم بالكامل، بعدها تقوم بإرسال الخطاب عبر البريد السعودي واليكم رابط أرقام هواتف الديوان الملكي السعودي.

تعد أسهل الطرق للحصول على المنح المجانية للأراضي السكنية هي الدخول إلى رابط التقديم إلكترونيا على إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشؤون البلدية والقروية .

. النقر على منصة سكني .

. الدخول عبر بوابة الوحدة الوطنية.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة.

النقر على الأراضي السكنية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر على حفظ.

تعد منح الديوان الملكي السعودي للأراضي المجانية واحدة من بين أهم 3 مساعدات يقدمها الديوان الملكي، وبعد تقديمه المساعدات المالية للمواطنين السعوديين والعلاج علي نفقة الدولة، لذا تجد أن هذه المساعدات تصرف إلي الفئات الأكثر حاجة أو الفقيرة الغير قادرة، طبقا لبعض الدراسات التي يقوم المكتب التنفيذي للديوان الملكي بفحها بعض تقديم طلب المساعدة سواء كانت مادية أو علاجية أو منح الأراضي المجانية.

تعد أهم ضوابط استحقاق منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي هي أن يكون الشخص المستفيد يحمل جنسية سعودية ومقيم في الوطن إقامة دائمة ولم يتم استفادته من قبل من أي دعم، فضلا عن عدم امتلاك الشخص منزلاً باسمه خلال آخر 5 سنوات، وان لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

وصلنا لختام شرح طريقة التقديم على منحة الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي 1443.