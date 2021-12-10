تمويل شخصي الراجحي الجديد بدون فوائد من مصرف الراجحي وشروط الحصول على القرض، يعتبر بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من البنوك المعروفة والمشهورة على مستوى العالم وبنك الراجحي من البنوك التى تقدم خدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية حيث أن المواطن السعودي يمكنه الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي دون تحويل المرتب على البنك وهذه مميزة لا تتوفر فى البنوك الأخرى.

بنك الراجحي لا تقتصر خدماته على القروض ولكنه من البنوك التى تدعم التمويلات العقارية.

كما يتم إقراض الشخص الطالب للقرض بدون ضامن أو كفيل.

بنك الراجحي يقدم كافة التمويلات وكافة الخدمات بطرق بسيطة وسهلة وليست معقدة كما فى البنوك الأخرى بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها بنك الراجحى.

فهناك خدمة التحويل من مكان إلى آخر بدون رسوم وتعتبر عملية التحويل مجانية كما يمكن فتح حساب جاري لأي مواطن يقيم على أرض المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر.

وبنك الراجحي يعتبر من البنوك التى تتبع الشريعة الإسلامية فى نظام القروض.

ومن أهداف بنك الراجحى التي يلتزم بها هى التيسير على محدودي الدخل لتحسين المستوى المعيشي داخل المملكة ليحيوا حياة كريمة.

يفترض على المتقدم طالب القرض أن يكون معه الجنسية السعودية ومن أصل سعودي.

أن يشغل المتقدم طالب القرض إحدى الوظائف الحكومية التابعة للمملكة.

كما يجب أن يكون قد أمضى فى هذه الوظيفة ما لا يقل عن خمس سنوات متتالية دون أى انقطاع عن العمل.

أن يكون سن المتقدم طالب القرض لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

أن يلتزم المتقدم طالب القرض بسداد أقساط القرض الشخصي فى المواعيد التى يحددها البنك.

يجب على المتقدم طالب الفرد الدخول أولا على الموقع الرسمي لرابط مصرف الراجحي.

يقوم طالب القرض بملأ البيانات المطلوبة بكل دقة وبشكل صحيح.

بعد ملأ البيانات يضغط المتقدم على كلمة حساب سوف تظهر له كافة المعلومات التى يريدها والمرتبطة بقرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي.

كما أن بنك الراجحى قد أطلق قرضا جديدا ( قرض إمكان ) لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.

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