سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات حتي 60 شهر

سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج تمويل السيارات بالتقسيط الميسر ، علي دفعات ميسرة ومجدولة حتي أطول من سداد ، والتي تناسب جميع العملاء داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي كواحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل ، والتي تساعد العميل في شراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة .

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي ، مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

برنامج تمويلي بهامش ربح منافس .

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي الشركة ، يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تمويل السيارات الجديدة والسيارات المستعملة أيضاً.

تتيح الشركة أيضاً للعملاء إمكانية إستئجار أو التحديث المستمر لسيارتهم.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل ، يتميز بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

طالب التمويل يمكنه السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

الدخل الشهري لطالب التمويل السعودي يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي عند التقدم بالطلب.

3 أشهر هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لاستكمال إجراءات الطلب ، وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

أما إذا طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر .

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمره هو 65 سنة ، وذلك لإنهاء إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية.

مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويلشروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية