تفاؤل في لبنان بعد مبادرة ماكرون لإعادة العلاقات مع الخليج

دوت الخليج :- عبرت وسائل إعلام لبنانية عن تفاؤلها إزاء المبادرة التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة العلاقات مع السعودية ودول خليجية بعد أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

فبعد دفع ماكرون الوزير قرداحي لتقديم استقالته، التقى الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى جدة، وأجريا اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وقال ماكرون إنه وابن سلمان أكدا لميقاتي التزامهما بدعم لبنان، وأنه أخذ عهدا من ولي العهد السعودي على دعم الإصلاحات في لبنان، وإخراجه من أزمته الحالية ، وفق "عربي21"

وفي السياق، أفادت معلومات “الجديد” بأن ميقاتي أجرى إتصالين بالرئيسين عون وبري ووضعهما في أجواء الإتصال مع ماكرون وولي العهد السعودي.. وُوصفت الأجواء بالمريحة والإيجابية.

إحاطة و"مقايضة"

وقالت قناة "الجديد" إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اتصل برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تلقيه الاتصال من ماكرون وابن سلمان.

وأوضحت القناة أن ميقاتي طمأن الرئيسين بأن أجواء المكالمة مع ماكرون وابن سلمان كانت مريحة وإيجابية.

فيما ذكر موقع "جنوبية" أن استقالة قرداحي سيحاول حزب الله استغلالها داخليا عبر المقايضة مع الدولة من أجل عزل القاضي طارق بيطار، مسؤول ملف انفجار مرفأ بيروت.

وتابعت بأن هذه المقايضة "يبدو أنها أنجزت، بدليل دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب إلى جلسة عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء، واقتراح مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".