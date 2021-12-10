فاينانشال تايمز : الرياض وافقت على إعادة سفيرها لبيروت

دوت الخليج :- نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن مسؤول فرنسي، قوله بأنّ "الرياض وافقت على إعادة سفيرها لبيروت"، وذلك بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".

كما ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المسؤول الفرنسي، قوله بأنّ "الرياض إشترطت عودة الإتصالات مع لبنان بزيارة زعيم غربي للرياض".



وقال المسؤول الفرنسي ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثّف تحرّكه مع قرب إنتخابات فرنسا لتحقيق إختراق لصالحه ".

وكان قد أعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة اللبنانية، وذلك بعد شهر تقريباً من ازمة دبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي .

وقال قرداحي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة لإعلان استقالته: "لا أقبل أن أستخدم لأذية لبنان واللبنانيين لذا قررت التخلي عن موقعي الوزاري والاستمرار في خدمة بلادي حيثما أكون".

فاينانشال تايمز