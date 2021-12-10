أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في صرواح

إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في صرواحأسقطت ‏الدفاعات الجوية مساء اليوم، طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل" أمريكية الصنع، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة التجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح.

وأوضح العميد سريع أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية بسلاح مناسب.

يذكر أن الطائرة التي تم إسقاطها، هي التاسعة من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال العام الجاري.