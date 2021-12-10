انفجار في مستودع ذخيرة بمخيم للفلسطينيين جنوب لبنان

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني.

وأسفر الانفجار عن وقوع قتلى وإصابات. وقال سكّان في المخيم لوكالة فرانس برس إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار الضخم.

وأفاد مصدر عسكري أنّ "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن.

وقالت إحدى سكان المخيّم، "فجأة وقع انفجار، ارتجّ منزلنا، خرجت الناس إلى الشارع خوفاً"، مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دويّ الانفجار الأول".

ولا يزال العمل جارياً على إخماد الحريق.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أنّ تقديرات ترجّح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحة خفيفة، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.