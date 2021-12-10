جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن مواجهات دارت فى مواقع متفرقة من جبهات مأرب الجنوبية خلال الساعات الماضية كبدت فيها قوات الجيش الميليشيا الحوثية خسائر فى العتاد والأرواح وتدمير 4 أطقم وعربتين مدرعتين تابعتين للميليشيا. وفى جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش تحركات وتجمعات المليشيا ودمرت طقمين قتاليين وعربة مدرعة. بدوره، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بغارات جوية محكمة تجمعات وتحصينات الميليشيا فى الجبهة ذاتها، أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع لهم. وفى محافظة شبوة، تقدمت قوات الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، فى جبهة بيحان شمالى غرب المحافظة، وسط خسائر فادحة لميليشيا الحوثى. ونفذت قوات الجيش عملية نوعية بجبهات مديرية عسيلان، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا حوثيا، وتدمير أطقم قتالية، واستعادة أسلحة مختلفة كانت بحوزة عناصر الميليشيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى محافظتى مأرب وشبوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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