عاهل البحرين يثمن دور البابا فرنسيس فى نشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح

جدة - نرمين السيد - ثمن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، الدور المهم للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش بين الجميع، مؤكداً حرص البحرين الدائم لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع الفاتيكان وتبادل الزيارات، بما يسهم فى ترسيخ المحبة وتعزيز السلام.





وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم، الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع تنوير الشعوب للكرسى الرسولى بالفاتيكان، ورئيس الأساقفة يوجين نوغينت القاصد الرسولى لدى الكويت وقطر والبحرين، والأسقف بول هندر النائب الرسولى فى جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولى فى شمال شبه الجزيرة العربية؛ بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور حفل افتتاح الكاتدرائية الجديدة فى البحرين.

وأكد الملك حمد أن افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية يأتى تجسيدًا للدور الحضارى والإنسانى للبحرين واحتضانها لدور العبادة لمختلف الأديان منذ عقود طويلة، وما يتميز به شعبها عبر تاريخه العريق من روح التسامح والاحترام والمحبة للجميع.

وسلم الكاردينال لويس تاغل إلى الملك حمد رسالة خطية من البابا فرنسيس تتضمن شكره وتقديره على افتتاح الكنيسة البحرين، مشيدا باهتمام الملك حمد بتعزيز العلاقات بين مختلف الاديان والثقافات.

وفى سياق آخر، التقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، المطران نيفون صيقلى ممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو، حيث استعرضا عددا من القضايا التى تسهم فى نشر ثقافة الحوار والتسامح الدينى بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بما تحظى به البحرين من تاريخ عريق فى التآخى والتعايش، حيث تحتضن على أرضها مختلف الديانات والمذاهب التى تعيش كأسرة واحدة متحابة مترابطة بفضل وعى شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على احترام الجميع.

من جهته، أعرب المطران نيفون صيقلى عن شكره وتقديره للعاهل البحرينى على ما تحظى به الديانات من تقدير ورعاية دون تمييز، مثمنًا جهود المنامة الرائدة فى نشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف الشعوب.