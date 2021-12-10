المكسيك: 54 شخصا لقوا حتفهم فى انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين

جدة - نرمين السيد - عملت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، على تحديد هويات 54 شخصا لقوا حتفهم فى انقلاب شاحنة تقلّ مهاجرين فى ولاية تشياباس الجنوبية التى تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الولايات المتحدة.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، فإلى جانب الجثث التى لفت بأقمشة بيضاء وصُفّت على جانب الطريق، كان بعض الناجين ينتظرون وهم ينزفون تلقى العناية الطبية متحاملين على آلامهم بعد مأساة يوم الخميس.

وأفاد مسؤولون أن المهاجرين من غواتينالا وهندوراس والإكوادور وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا فى الحافلة عندما انقلبت قرب توستلا غوتييريس، عاصمة ولاية تشياباس. وجرح أكثر من مئة فى الحادث غالبيتهم من الرجال، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

وقالت فرق الإسعاف إن المهاجرين كانوا مكدسين فى مقطورة الشاحنة فيما أفاد شهود أن الشاحنة الثقيلة اصطدمت بجدار بسرعة كبيرة وانقلبت.

وروى إيسايس دياس الذى وصل إلى المكان بعد دقائق من وقوع المأساة "كان الكثير من الناس على الأرض، بعضهم كان قد فارق الحياة. حاولنا مع أشخاص آخرين أن نقوم بما فى وسعنا لإنقاذ الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة".

وأضاف وقد بدا عليه الحزن الشديد "رأيت خمسة إلى ستة أطفال جرحى وأشخاصا مع إصابات فى الرجلين والرأس والعنق.. أينما كان".

وأفاد شهود آخرون أن سائق الشاحنة وشخصا برفقته وقد غطتهما الدماء لاذا بالفرار وهما يترنحان بعد الحادث.