NOW “أرامكو” اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021 في السعودية تحديث شركة أرامكو

اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بال الآلاف من الأشخاص ويزداد البحث عنها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يرغب جميع الأشخاص التعرف على اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021، وذلك حيث تتغير الأسعار الخاصة بالبنزين في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية وذلك بناءً على عدة عوامل ومنها الظروف التي تمر بها المملكة بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بالبنزين في العالم كله حيث تقوم شركة أرامكو الأمريكية السعودية بتغيير الأسعار الخاصة بالبنزين في المملكة في كل شهر ميلادي في موعد محدد، ونتابع معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالأسعار الجديد.

اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021

يتساءل العديد من الأشخاص على مستوى جميع المناطق في المملكة عن اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021 وذلك حيث ينتظر الجميع إعلان شركة أرامكو المسؤولة عن تحديد الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد وذلك حيث تقوم بتعديل الأسعار بناءً على عدة عوامل كما ذكرنا، وفي الفترة القليلة الماضية قامت الحكومة في المملكة بالإعلان عن أن الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته تشهد استقرار كبير وبالفعل شهدت الأسعار استقرار كبير جدًا.

اسعار البنزين في السعودية شهر ديسمبر

وحتى الآن لم تقم شركة أرامكو بالإعلان عن اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021 ومن المنتظر أن تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر ديسمبر من عام 2021 وحتى الآن يتم العمل بالأشعار التي تم الإعلان عنها في اليوم العاشر من شهر نوفمبر الماضي وذلك على مستوى جميع محطات الوقود في المملكة وذلك حتى تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ومشتقاته ليتم العمل بها طوال شهر ديسمبر وحتى اليوم العاشر من شهر يناير القادم من عام 2022، وكانت الأسعار التي أعلنتها الشركة المسؤولة عن الأسعار في شهر نوفمبر الماضي كالآتي:-

بنزين 91: سجل سعر اللتر الواحد منه 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95: جاء سعر اللتر الواحد منه 2.33 ريال سعودي.

الكيروسين: سجل سعر اللتر الواحد منه سعر 0.70 ريال سعودي.

غاز البترول المسال: سجل اللتر الواحد سعر 0.75 ريال سعودي.

الديزل: جاء اللتر الواحد منه بسعر 0.52 ريال سعودي.

منذ دقائق قليلة قامت شركة أرامكو الأمريكية السعودية بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والتي سيتم العمل بها بدءً من اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر وحتى اليوم العاشر من شهر يناير القادم لعام 2022، وجاءت الأسعار الخاصة بالبنزين لشهر ديسمبر 2021 نفس الأسعار الخاصة بشهر نوفمبر والخاصة بالأشهر الماضية حيث شهدت الاسعار استقرارً كبيرًا في الفترة الماضية.