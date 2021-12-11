خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى المملكة الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة، الإثنين المقبل، تأسيًا بسنة النبى محمد- صلى الله عليه وسلم.





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