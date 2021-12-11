روسيا تطالب الناتو بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا للحلف الأطلسى

جدة - نرمين السيد - طالبت روسيا حلف شمال الأطلسى بأن يلغى رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشددة على أن تقديم ضمانات لموسكو بوقف توسع التكتل العسكرى شرقا يصب فى مصلحة الغرب.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، كما طالب بيان للخارجية الروسية الحلف بوقف إجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا، وأشار إلى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات الأمنية سيتم الكشف عنها "فى المستقبل القريب".

وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتن والأميركى جو بايدن قد عقدا هذا الأسبوع قمة افتراضية طلب خلالها بوتن ضمانات مكتوبة بعدم توسع الحلف الأطلسى باتجاه الشرق.

وفى الأسابيع القليلة الماضية نقلت روسيا نحو 100 ألف جندى إلى مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية. ولم يتطرق بوتن لأى مخططات لشن هجوم على أوكرانيا لكنه شدد على أن بلاده تملك حق الدفاع عن أمنها.

وأكدت الخارجية الروسية أن على الولايات المتحدة إغلاق الباب رسميا أمام كل من أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف بعد تلقيهما وعدا بذلك عام 2008.

وقالت فى البيان "لأجل المصالح الأساسية للأمن الأوروبى، من الضرورى التنصل بشكل رسمى من قرار قمة حلف شمال الأطلسى عام 2008 فى بوخارست بأن +أوكرانيا وجورجيا ستنضمان إلى حلف شمال الاطلسي+".