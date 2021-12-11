البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار

أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار" هذا البلد.

وقال البنك الدولي في بيان إن الجهات المانحة في الصندوق "قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي".

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