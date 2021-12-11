بايدن يجرى أول اتصال هاتفى مع المستشار الألمانى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة: "اليوم تحدثت مع المستشار الألمانى أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه فى المنصب".
وأضاف بايدن: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معا على مجمل التحديات العالمية، بما فى ذلك الجهود عبر الأطلسى للتعامل مع الحشد العسكرى الروسى المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".
يذكر أن أولاف شولتز أدى اليمين مستشارا جديدا لألمانيا فى 8 ديسمبر الجاري، حيث حل محل أنغيلا ميركل التى ترأست الحكومة خلال 16 سنة.
ويأتى اتصال بايدن مع شولتز على خلفية التوترات حول أوكرانيا. وكان بايدن قد أجرى اتصالا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول هذا الوضع، وهدد بفرض عقوبات على روسيا فى حال التصعيد العسكرى فى أوكرانيا، فيما رفض بوتين الاتهامات الغربية لروسيا ولفت الانتباه إلى تصرفات الجانب الأوكراني.
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