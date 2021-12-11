ننشر لكم موعد مباراة الجزائر والمغرب اليوم والقنوات الناقلة في كأس العرب قطر 2021 في الدور الربع النهائي لبطولة كأس العرب، حيث تعد مباراة الجزائر والمغرب أو المغرب والجزائر اليوم بمثابة نهائي كأس العرب بشكل مبكر في دور الثمانية من البطولة العربية المقامة حاليا في قطر، كان المغرب قد تصدر مجموعته في الدور الأول من كأس العرب، بينما جاء الجزائر في المركز الثاني خلف مصر بعدما تصدرت مصر بفارق اللعب النظيف بعدما تساوي كلا من مصر والجزائر بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الجزائر والمغرب اليوم في كأس العرب

من المرتقب ان تقام مباراة الجزائر والمغرب اليوم في كأس العرب في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وكذلك الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD 1 مباراة المغرب والجزائر اليوم، ويعلق على مباراة المغرب والجزائر اليوم المعلق رؤؤف خليف في مواجهة تعد الأقوى لمنتخب الجزائر والمغرب، خاصة وأن الفائز منهم سيواجه قطر والتي نجحت هي الأخرى في الفوز على الإمارات بخمسة أهداف نظيفة.

أنظار العرب يتوجهوا لمباراة الجزائر والمغرب

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة من أجل متابعة مباراة الجزائر والمغرب اليوم خاصة وأن كلا المنتخبين لديهم لاعبين محترفين على طراز عالي كما ان المنتخبين هما المرشحين للفوز ببطولة كأس العرب.

ويشارك مع الجزائر كلا من العربي هلال ومصطفي زغبة ورايس مبولحي وأيوب عبدولاي وسفيان بن دبكة وأمير سعيود، وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات الدوري لديه من أجل إتاحة الفرصة أمام لاعبي الأندية للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس العرب.

توقعات نتيجة مباراة الجزائر والمغرب

يبدو المغرب هو الأقرب لتحقيق الفوز على الجزائر في ظل إراحة لاعبيه في المباراة الثالثة في دور المجموعات، بينما أدى منتخب الجزائر مباراة قوية أمام منتخب مصر وهو الأمر الذي استنزف اللاعبون بدنيا، وينتظر أن يعوض لاعبي الجزائر أداء قوي أمام المغرب خاصة وأن المباراة قد لا تنتهي في الوقت الأصلي.