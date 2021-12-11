طلب استغاثة مالية www.my.gov.sa بشكل عاجل مقدمة إلى موقع الديوان الملكي السعودي والتي تأتي بعد انقطاع السبل العادية للحل، حيث يسعى المواطن في المملكة إلى اتباع الحلول العادية والقريبة للمشاكل إلا أنه يلجأ إلى الجهة الحاكمة في حال تفاقمت الأمور ولم يعد لديه المقدرة على الإيفاء بالالتزامات أو الديون التي عليه، وتتلقى طلبات واستغاثات المواطنين لجان مختصة بالفحص والمراجعة ومراجعة الطلبات جميعها مع قاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية للتأكد من الاستحقاق.

طلب استغاثة مالية www.my.gov.sa تواصل الديوان الملكي والنفاذ الوطني www.iam.gov.sa

يقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال طلبات واستغاثات المواطنين بالآلية المحددة لذلك، حيث تم تخصيص عدد من طرق التواصل بين الجهة الحاكمة والشعب مباشرة من خلال تلقي خطابات ورسائل إلكترونية على الموقع المخصص لذلك أو عبر البريد السعودي تتضمن شكاوى المواطنين أو طلب الدعم المادي أو سداد الديون كما يكون من حقهم طلب أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي على أن يتم الرد على الطلبات بعد دراستها جيدا وانتخاب الفئات الأكثر احتياجا واستتخقاقا.

قنوات التواصل المباشرة مع الديون الوطني السعودي

تم تحديد عدد من القنوات والوسائل التي يتمكن المواطن من التواصل المباشر مع الديوان الملكي بواسطتها وهي:

الدخول على الرابط الرسمي للديوان الوطني السعودي وتقديم الطلب أو الاستغاثة العاجلة.

تسجيل استغاثة المواطن بتقديم طلب عبر بوابة النفاذ الوطني الموحدة في أبشر بحساب المواطن وبياناته.

كما يمكن الاتصال على الأرقام والهواتف المتاحة للجمهور من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر صباحا، من داخل المملكة على رقم (8004000000) ومن خارجها على رقم (920030003) أو (920022220).

ويتم التواصل أيضا عبر البريد الإلكتروني [email protected]

يتم إرسال الرسائل الورقية بالنظام القديم بالبريد على “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

كما يمكن التقديم وطلب منحة ارض مجانية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يتم الدخول على رابط بوابة تواصل الديوان الوطني السعودي. يقوم المواطن بتسجيل جميع بيانات الدخول والتسجيل. يتسلم رمز التحقق على الهاتف النقال. يقوم بتسجيله في الحقل المخصص لذلك. يتم تسجيل طلب المعونة أو الاستغاثة بالآلية المبينة مسبقا في الصورة. يجب ألا يزيد الطلب عن 500 كلمة. يتم مراجعة البيانات والطلبات ويتم الرد عليها جميعا إما بالقبول أو بالرفض.

صيغة طلب معونة من الديوان الملكي وكيفية التسجيل