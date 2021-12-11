إيطاليا تسجل 118 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت إيطاليا 134669 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشى المرض فى البلاد فى فبراير العام الماضي، وهى ثانى أكبر حصيلة وفيات فى أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة عالميا. وأحصت البلاد 5.18 مليون إصابة إلى الآن.

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