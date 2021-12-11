نتائج السادس الإعدادي results.mlazemna عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والمواقع غير الرسمية مثل موقع ملزمتنا وموقع النجاح، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب لامتحانات الدور الثاني لجميع الشعب، الإحيائي والتطبيقي، بنجاح ويتم الرفع التدريجي لأرقام الطلاب على الموقع الرسمي لاستخراج نتيجة الطالب بالوزارة والذي يتم الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني بينما يتم تنزيل نتائج الطلاب عبر المواقع التعليمية الأخرى بتنزيل ملف بي دي اف بقائمة أسماء الطلاب والنتائج كاملة.

نتائج السادس الإعدادي results.mlazemna الدور الثاني epedu.gov.iq موعد الاعتماد الرسمي

أنهت المدارس في جمهورية العراق بكافة المحافظات بنجاح كبير، حيث قامت كافة اللجان بالانتهاء من امتحانات الدور الثاني للطلاب وبدأت لجان التصحيح في العمل على قدم وساق حتى الإعلان عن الانتهاء التام من جميع أعمال التصحيح، وينتظر الطلاب رفع النتائج واستكمال الرفع على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتابع الطلاب الأخبار على مدار اليوم من وسائل الاخبار والقنوات التلفزيونية الرسمية كما يترقب الإعلان عن انتهاء أعمال الرفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

المواقع والروابط التي يتم نشر النتائج عليها

كما في كل عام يختص موقع وزارة التربية والتعليم بالجمهورية العراقية بنشر أخبار نتائج الطلاب كما يتم نشر النتائج عليه وإتاحة الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني، بينما تقوم مواقع أخرى بمشاركة الموقع في إعلان النتائج، حيث تقوم بنشر قوائم وملفات بي دي اف للنتائج مثل موقع نتائجنا http://results.mlazemna/ أو موقع النجاح التعليمي، بينما يكون الخبر الأدق على الموقع الرسمي للوزارة ولا يمكن التأكد بشكل كامل من صحة النتائج ودقتها على المواقع غير الرسمية.

المحافظة إعلان نتائج الطلاب محافظة بغداد

نينوى

ديالي

محافظة الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

محافظة محافظة النجف

ذي قار

محافظة القادسية

محافظة صلاح الدين

محافظة واسط

اربيل

السليمانية

محافظة الانبار

بابل

محافظة البصرة

كربلاء

محافظة دهوك

كركوك

ميثان

محافظة المثنى لم تظهر بعد

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يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم. يتم كتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة للتأكد أن المستخدم ليس روبوت. يقوم بالدخول مباشرة على الموقع ومتابعة الأخبار. في حال تم رفع النتائج يتم إتاحة الاستعلام عنها وتفعيل رابط الاستخراج. يقوم الطالب بإدخال الرقم الامتحاني.

خطوات استخراج النتائج الرسمية (بعد أن يتم اعتمادها رسميا) عبر موقع وزارة التربية والتعليم