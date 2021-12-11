أسعار البنزين في السعودية ديسمبر 2021 بعد تحديث أرامكو

أسعار البنزين في السعودية ديسمبر 2021 قد تم تحديثها مساء أمس الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021 من قِبل شركة أرامكو، يتعرض سعر البنزين في السعودية للتحديث مرة شهرياً وفقاً للسعر العالمي للبترول، حيث يظل المواطن السعودي طوال الشهر في انتظار أحدث أسعار البنزين والديزل في المملكة، فالبترول من أهم السلع الحيوية التي تهم المواطن السعودي، فأسعار البترول تترتب عليها أسعار المواصلات وكذلك أسعار السلع أيضاً، إذا كان هناك تغيراً كبيراً في الأسعار، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” ننشر لكم ما هي آخر أسعار البنزين بالسعودية 2021 وفق تحديثات شركة أرامكو لمنتجات البترول.أسعار البنزين في السعودية ديسمبر 2021
ترتبط أسعار البنزين في المملكة بسعر النفط العالمي، وفي خلال الشهر الماضي لم تستقر أسعار النفط، مما أدى إلى إعلان شركة أرامكو تثبيت أسعار الوقود في السعودية لحين استقرار سعر النفط العالمي، مما يعني أن سعر لتر البنزين سوف يكون مثل الشهر الماضي لحين التحديث القادم، والذي من المنتظر أن يكون مع مطلع العام الجديد، تحديداً في العاشر من يناير 2022.
نود الإشارة إليك عزيزي القارئ أن متوسط سعر خام برنت طوال الشهر الماضي كان تقريباً 75 دولار للبرميل، حيث سجل أعلى سعراً له وكان 83 دولار للبرميل، بينما أقل سعر كان 68.6 دولار للبرميل، لذلك فقد تم الإعلان عن تثبيت أسعار البنزين لهذا الشهر، ليكون هذا هو الشهر الرابع الذي تثبت فيه أسعار الوقود منذ أغسطس الماضي.سعر البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021
- سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي للتر.
- سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر.
- سعر الكيروسين: 0.70 ريال للتر.
- سعر الغاز المسال: 0.75 ريال للتر.
- سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي للتر.
توفر شركة أرامكو السعودية جميع منتجات مشتقات البترول للبيع بالتجزئة، كما توفر بنزين 91 وبنزين 95 لتلبية احتياجات جميع المركبات داخل المملكة العربية السعودية، ولضمان مستوى الجودة يخضع الوقود لاختبارات عديدة بمجرد إنتاجه وحتى يصل إلى مضخات الوقود التي يستخدمها المواطن، وجميع انواع البنزين المنتجة من أرامكو خالية من الرصاص، وتنصح شركة أرامكو باستخدام بنزين 91 لمعظم السيارات الحديثة بينما تناسب بنزين 95 سيارات الأداء القوي.
الوسوم
أسعار البنزين في السعودية ديسمبر 2021 قد تم تحديثها مساء أمس الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021 من قِبل شركة أرامكو، يتعرض سعر البنزين في السعودية للتحديث مرة شهرياً وفقاً للسعر العالمي للبترول، حيث يظل المواطن السعودي طوال الشهر في انتظار أحدث أسعار البنزين والديزل في المملكة، فالبترول من أهم السلع الحيوية التي تهم المواطن السعودي، فأسعار البترول تترتب عليها أسعار المواصلات وكذلك أسعار السلع أيضاً، إذا كان هناك تغيراً كبيراً في الأسعار، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” ننشر لكم ما هي آخر أسعار البنزين بالسعودية 2021 وفق تحديثات شركة أرامكو لمنتجات البترول.أسعار البنزين في السعودية ديسمبر 2021
ترتبط أسعار البنزين في المملكة بسعر النفط العالمي، وفي خلال الشهر الماضي لم تستقر أسعار النفط، مما أدى إلى إعلان شركة أرامكو تثبيت أسعار الوقود في السعودية لحين استقرار سعر النفط العالمي، مما يعني أن سعر لتر البنزين سوف يكون مثل الشهر الماضي لحين التحديث القادم، والذي من المنتظر أن يكون مع مطلع العام الجديد، تحديداً في العاشر من يناير 2022.
نود الإشارة إليك عزيزي القارئ أن متوسط سعر خام برنت طوال الشهر الماضي كان تقريباً 75 دولار للبرميل، حيث سجل أعلى سعراً له وكان 83 دولار للبرميل، بينما أقل سعر كان 68.6 دولار للبرميل، لذلك فقد تم الإعلان عن تثبيت أسعار البنزين لهذا الشهر، ليكون هذا هو الشهر الرابع الذي تثبت فيه أسعار الوقود منذ أغسطس الماضي.سعر البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021
- سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي للتر.
- سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر.
- سعر الكيروسين: 0.70 ريال للتر.
- سعر الغاز المسال: 0.75 ريال للتر.
- سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي للتر.
توفر شركة أرامكو السعودية جميع منتجات مشتقات البترول للبيع بالتجزئة، كما توفر بنزين 91 وبنزين 95 لتلبية احتياجات جميع المركبات داخل المملكة العربية السعودية، ولضمان مستوى الجودة يخضع الوقود لاختبارات عديدة بمجرد إنتاجه وحتى يصل إلى مضخات الوقود التي يستخدمها المواطن، وجميع انواع البنزين المنتجة من أرامكو خالية من الرصاص، وتنصح شركة أرامكو باستخدام بنزين 91 لمعظم السيارات الحديثة بينما تناسب بنزين 95 سيارات الأداء القوي.
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