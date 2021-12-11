أمريكا والبرازيل فى الصدارة.. ترتيب دول العالم فى معدل إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 269.113.765، وإجمالى الوفيات 5.294.933 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 49.833.432.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 22.177.059.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 474.479 وإجمالى إصابات 34.674.643.

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 وإجمالى إصابات 3.911.714.

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 281.571 وإجمالى إصابات 9.782.723.

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات201.527 وإجمالى إصابات 2.249.671 .

وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 146.712 وإجمالى إصابات 10.780.388.

وفى المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالى وفيات 143.923 وإجمالى إصابات 4.258.752.

وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 134.669 وإجمالى إصابات 5.185.270.

تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 130.603 وإجمالى إصابات 6.150.843.