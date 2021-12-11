الصين تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 63 حالة في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 51 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 30 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 43 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل 99604 إصابات مؤكدة حتى يوم الجمعة.

وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.