أضبط ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب 2021

ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر، ينتظر الكثيرين من متابعي كأس العالم اللقاء المثير بين بين منتخب المغرب ومنتخب الجزائر والذي ينتظره الكثيرين ويتسائلون حول موعد المباراة وترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر، ومن المقرر ان تبدأ مساء يوم السبت 11 ديسمبر 2021 وهو من ضمن مواجهات الدور الربع نهائي من بطولة كأس العرب 2021 وسوف يستضيف استاد الثمامة هذه المواجهة الشرسة والمنافسة والقوية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت على مواقع التواصل الأجتماعي انها قد حصلت على حقوق البث المباشر والحصري لمسابقة كأس العرب 2021 في الشرق الأوسط والوطن العربي، بالأضافة الى ان قنوات الكأس القطرية هي ايضا تملك حقوق اذاعة منافسات بطولة كأس العرب رسميا وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر على قمر عرب سات ونايل سات وسهيل سات:

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات، التردد: 11547، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات، التردد: 11054، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات، التردد: 11585، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة الكأس على عرب سات، التردد: 12245، معامل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة الكأس المفتوحة على سهيل سات، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات، التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات بي إن سبورتتردد قنوات الكأس المفتوحةموعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021

وسوف تنطلق مباراة المغرب والجزائر مساء السبت 11 ديسمبر 2021، على استاد الثمامةفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.