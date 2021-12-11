صحيفة سعودية: جولة ولى العهد الخليجية ترسخ لمنظومة التعاون

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن جولة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الخليجية عكست اهتماماً سعودياً بارزاً بمنظومة مجلس التعاون الخليجى، خصوصاً أنها تسبق القمة الـ 42، وتمهد الطريق نحو قمة خليجية واعدة.





وأوضحت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "التكامل الإستراتيجى"، أن الجولة جاءت لتؤكد حرص المملكة على تعزيز العمل الخليجى المشترك، وترسخ النهج الحكيم والثابت للمملكة، بشأن تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجى. وأضافت أنها تعدّ ترجمة لتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وتجسيد الإرادة العالية والجهود المشتركة لمسيرة المجلس فى بلوغ التكامل المنشود فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والاتصالات بين دول المجلس. ولفتت الصحيفة إلى أن الجولة كانت أيضا فرصة لطرح الملف اليمنى والتصدى لميليشيا الحوثى، فضلاً عن النقاش الجدى والفعال حول الملف النووى والصاروخى الإيرانى وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، خصوصاً فى ضوء عدم تحقيق مفاوضات فيينا أى اختراق فى هذا الملف.

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