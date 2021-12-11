أمريكا تقرر وقف تمويل المشروعات كثيفة الكربون فى الخارج

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، تقول البرقيات إنه من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأمريكية الأهداف التى وردت فى أمر تنفيذى صدر فى بداية العام يهدف إلى إنهاء الدعم المالى الأمريكى لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون فى الخارج.
وقالت إحدى البرقيات، إن "الهدف من السياسة هو التأكد من أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأمريكية تشجع الطاقة النظيفة، وتعزز التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة فى الولايات المتحدة، وتدعم عمليات الانتقال الصفرى، إلا فى حالات نادرة حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية، ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف".
وتحدد هذه السياسة مشروعات الطاقة الدولية "كثيفة الكربون" على أنها مشروعات تتجاوز فيها كثافة غازات الاحتباس الحرارى فيها حد 250 جرامًا من ثانى أكسيد الكربون لكل كيلووات/ ساعة، وتشمل الفحم أو الغاز أو النفط.
وتحظر السياسة الأمريكية أى تمويل حكومى لمشاريع الفحم فى الخارج التى لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيًا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة فى توليد الفحم، إلا إذا أظهر المشروع حبسًا كاملاً للانبعاثات أو كان جزءًا من منظومة للتخلص التدريجى من الانبعاثات.
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