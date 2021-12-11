مصرع 2 وإصابة 5 آخرين فى إعصار ضرب أركنسو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - حاصر الطقس السيئ عشرات الأشخاص فى دار لرعاية المسنين بشمال شرقى ولاية أركنسو الأمريكية، بعدما تعرضت المنطقة لإعصار أودى بحياة شخصين وأصاب 5 آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.





ووفقًا لقناة "كيه. إيه. آى. تى"، التابعة لمحطة "إن. بى. سى" التلفزيونية، فقد اجتاح الإعصار دار رعاية المسنين فى مدينة مونيت، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى 20 أصبحوا محاصرين داخل دار الرعاية.

وأشارت القناة إلى أن الإعصار الذى اجتاح دار رعاية المسنين كان من بين سلسلة من الأعاصير فى مدينة مونيت.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات منذ ليلة الجمعة، لتنبيه مواطنى ولايات أركنسو وتينيسى وميزورى وإلينوى.