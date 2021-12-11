أعلن برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيداع دفعة الدعم رقم 49 ، والخاصة بشهر ديسمبر 2021 ، علي حسابات المواطنين المستحقين والمكتملة طلباتهم ، وقد أعلن السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم البرنامج أن الدفعة 49 والتي بلغ عدد مستحقيها 10.5 مليون مستفيد تأتي في سياق استمرار دعم الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً ، والذي تأثرت أوضاعهم الاقتصادية وخططهم المالية جراء الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة مؤخراً وفق رؤية 2030 ، ويرمي برنامج حساب المواطن لرفع الأعباء الإضافية عن كاهل الفئات المتضررة من خلال توزيع وتوجيه المنافع الحكومية للمستحقين الحقيقيين ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 ، ويمكن للمستفيدين التعرف علي كيفية تحديث بيانات حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني. تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 ديسمبر المبلغ المخصص بالدعم ، للدفعة رقم 49 الخاصة بشهر ديسمبر 2021 م بالتفاصيل التالية : قيمة الدعم علي الدفعة 49 وصلت 1.9 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

عدد المستحقين المتوافقة طلباتهم مع معايير القبول للدفعة الحالية هو 10.5 مليون مستفيد بما فيهم التابعين.

إجمالي التعويضات الخاصة بالأثر الرجعي عن الدفعة 48 السابقة بلغ 29 مليون ريال.

مجمل ما تم صرفه عن طريق البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه تخطي الـ 109 مليار ريال.

و مجمل ما تم صرفه كتعويضات 921 مليون ريال للدفعات من 1 وحتي 48 . وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن موعد صرف الدعم للمواطنين علي حسابات المستفيدين لهذه الدفعة لشهر ديسمبر ليكون الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 م. نسب التخصيص في الدفعة الـ 49 من حساب المواطن نسب التخصيص في الدفعة الـ 49 من حساب المواطن وفق الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة ، أعلن السيد عبدالله الهاجري مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن النسب التالية بخصوص الدفعة 49 من إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين: نسبة المستحقين المكتملة طلباتهم للدفعة الحالية من الإجمالي هي 77 %.

قيمة متوسط الدعم الخاص بالأسرة الواحدة بلغ قيمة 1060 ريال سعودي.

عدد أرباب الأسر المستحقين بلغ 2 مليون رب أسرة ، بما يشكل نسبة 95 % من الإجمالي.

بلغ مجمل عدد التابعين ما يزيد عن 8.3 مليون مستفيد تابع.

بالنسبة للمستقلين المستوفية طلباتهم معايير الاستحقاق ، فبلغ عددهم أكثر من 116 ألف مستفيد.

شكل عدد المستقلين 116 ألف نسبة 5 % المتبقية من إجمالي المستحقين.

أرباب الأسر الذكور وصل عددهم نسبة الـ 92 % من المستحقين.

ربات الأسر الإناث المستحقات وصل عددهم نسبة 8 % من الإجمالي.

و نسبة المستقلين الذكور لإجمالي المستقلين بلغ 56 %.

أما نسبة المستقلات الإناث للإجمالي بلغت 44%.

الاستحقاق الكامل للمستقلين حصل عليه 84 % من إجمالي المستحقين منهم.

والاستحقاق الجزئي والأدنى كانت نسبتهم 16%. ويبحث الجميع عن صرف حساب المواطن الدفعة الـ 49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر ، و صرف دعم حساب المواطن خلال ساعات إيداع الدفعة الجديدة. الوسوم

أعلن برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيداع دفعة الدعم رقم 49 ، والخاصة بشهر ديسمبر 2021 ، علي حسابات المواطنين المستحقين والمكتملة طلباتهم ، وقد أعلن السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم البرنامج أن الدفعة 49 والتي بلغ عدد مستحقيها 10.5 مليون مستفيد تأتي في سياق استمرار دعم الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً ، والذي تأثرت أوضاعهم الاقتصادية وخططهم المالية جراء الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة مؤخراً وفق رؤية 2030 ، ويرمي برنامج حساب المواطن لرفع الأعباء الإضافية عن كاهل الفئات المتضررة من خلال توزيع وتوجيه المنافع الحكومية للمستحقين الحقيقيين ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 ، ويمكن للمستفيدين التعرف علي كيفية تحديث بيانات حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني. تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 تفاصيل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 ديسمبر المبلغ المخصص بالدعم ، للدفعة رقم 49 الخاصة بشهر ديسمبر 2021 م بالتفاصيل التالية : قيمة الدعم علي الدفعة 49 وصلت 1.9 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

عدد المستحقين المتوافقة طلباتهم مع معايير القبول للدفعة الحالية هو 10.5 مليون مستفيد بما فيهم التابعين.

إجمالي التعويضات الخاصة بالأثر الرجعي عن الدفعة 48 السابقة بلغ 29 مليون ريال.

مجمل ما تم صرفه عن طريق البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه تخطي الـ 109 مليار ريال.

و مجمل ما تم صرفه كتعويضات 921 مليون ريال للدفعات من 1 وحتي 48 . وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن موعد صرف الدعم للمواطنين علي حسابات المستفيدين لهذه الدفعة لشهر ديسمبر ليكون الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 م. نسب التخصيص في الدفعة الـ 49 من حساب المواطن نسب التخصيص في الدفعة الـ 49 من حساب المواطن وفق الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة ، أعلن السيد عبدالله الهاجري مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن النسب التالية بخصوص الدفعة 49 من إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين: نسبة المستحقين المكتملة طلباتهم للدفعة الحالية من الإجمالي هي 77 %.

قيمة متوسط الدعم الخاص بالأسرة الواحدة بلغ قيمة 1060 ريال سعودي.

عدد أرباب الأسر المستحقين بلغ 2 مليون رب أسرة ، بما يشكل نسبة 95 % من الإجمالي.

بلغ مجمل عدد التابعين ما يزيد عن 8.3 مليون مستفيد تابع.

بالنسبة للمستقلين المستوفية طلباتهم معايير الاستحقاق ، فبلغ عددهم أكثر من 116 ألف مستفيد.

شكل عدد المستقلين 116 ألف نسبة 5 % المتبقية من إجمالي المستحقين.

أرباب الأسر الذكور وصل عددهم نسبة الـ 92 % من المستحقين.

ربات الأسر الإناث المستحقات وصل عددهم نسبة 8 % من الإجمالي.

و نسبة المستقلين الذكور لإجمالي المستقلين بلغ 56 %.

أما نسبة المستقلات الإناث للإجمالي بلغت 44%.

الاستحقاق الكامل للمستقلين حصل عليه 84 % من إجمالي المستحقين منهم.

والاستحقاق الجزئي والأدنى كانت نسبتهم 16%. ويبحث الجميع عن صرف حساب المواطن الدفعة الـ 49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر ، و صرف دعم حساب المواطن خلال ساعات إيداع الدفعة الجديدة.

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