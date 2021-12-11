اشتباكات بين طالبان و"داعش" جنوب شرقي أفغانستان

أفاد مراسل "دوت الخليج" باندلاع اشتباكات بين مقاتلي حركة طالبان وتنظيم "داعش"، في منزل قرب مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار جنوب شرقي البلاد، صباح السبت.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، حذر من نمو تنظيمات متطرفة في أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية منها.

وفي مقابلة مع "أسوشيتد برس"، ذكر ماكنزي بالاسم فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان وتنظيم القاعدة، الذي كانت تربطه علاقات قوية بحركة طالبان الحاكمة حاليا.

وقال العسكري الأميركي البارز إنه "لم يتضح بعد إلى أي مدى ستلاحق طالبان بقوة تنظيم داعش"، الذي هاجم الحركة بعنف في أنحاء البلاد في أعقاب عودتها إلى السلطة أغسطس الماضي.

وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على "داعش" في تفجير انتحاري يوم 26 أغسطس خارج مطار كابل، أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء.