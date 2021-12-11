الجيش اليمنى يقتل 30 حوثيا خلال صد هجوم مدرع بمأرب

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر ميدانية وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم السبت، مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين، خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات. يشار إلى أن الجيش اليمنى مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيدا من الخسائر فى صفوفها، لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائى لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

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