تايوان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأمن الصحى البريطانية أكدت، أمس الجمعة، أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر بسرعة فى أنحاء البلاد، متوقعة أن يصبح أوميكرون هو السلالة المهيمنة فى أنحاء المملكة المتحدة قريبا.

وقالت الوكالة إن البيانات الحديثة فى بريطانيا تؤكد أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقى سلالات الفيروس، حيث تظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة فى بريطانيا بالمتحور "أوميكرون" بدءا من 8 ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور "أوميكرون" بنهاية الشهر الجارى فى حال استمر الاتجاه الحالى، ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف يناير.