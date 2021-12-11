برلمان السنغال يقرر إعادة منصب رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، وافق البرلمان بأغلبية 92 صوتًا مقابل صوتين فقط، على مشروع القانون الذى سيسمح للرئيس سال بتعيين رئيس وزراء جديد.

وعلى الرغم من أن السنغال إحدى أكثر الدول استقرارًا فى غرب إفريقيا، إلا أنها شهدت احتجاجات فى وقت سابق من هذا العام، بسبب اعتقال زعيم المعارضة عثمان سونكو، بشكل مؤقت.

كما تصاعدت الضغوط السياسية على الرئيس ماكى سال، وسط اتهامات لرئاسته بتقويض خصومه السياسيين، إضافة إلى المخاوف من سعيه لتمديد حكمه إلى ما بعد فترة رئاسته المحددة بفترتين.