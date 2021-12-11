روسيا تحظر دخول الأجانب من 9 دول إفريقية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر كامل على دخول الأجانب لوافدين من تسع دول إفريقية ومن هونج كونج إلى البلاد، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا بل وألغت الاستثناءات السابقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية وتأشيرات العمل وكذلك لبعض الفئات الأخرى.





وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما مماثلا أمس. ويشمل الحظر البلدان بوتسوانا وزيمبابوى ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وإسواتينى وجمهورية جنوب إفريقيا. وفى وقت سابق، أعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا أنه سيتم تقييد دخول الأجانب المقيمين فى هونج كونج أو فى بعض الدول الأفريقية بسبب انتشار سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

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