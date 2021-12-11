تايوان تسجل أول إصابة بالمتحور ”أوميكرون”

أعلنت حكومة تايوان، اليوم السبت، أنها رصدت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.
وقال مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي في تايوان إن المصاب كان عائدا من إيسواتيني (منطقة جنوب إفريقيا)، وخضع بالفعل للحجر الصحي وفقا للقواعد التي تطبقها تايوان على جميع الوافدين.
وأضاف المركز أن المصاب بالمتحور "أوميكرون" لم تظهر عليه أعراض المرض، وتبين عدم إصابة عشرة أشخاص كانوا يجلسون في المقاعد أمام المصاب وخلفه على متن رحلته، وخضعوا للحجر الصحي المنزلي.
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