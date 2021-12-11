الجيش البريطانى يكشف عن تكلفة انسحاب قواته من ألمانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، عن تكلفة انسحاب الجيش البريطانى من ألمانيا، بعد أسبوعين من الإعلان عن عودة القوات إلى المملكة المتحدة، مؤكدة أن العملية ستصل كلفتها إلى ما يزيد على 2 مليار جنيه استرلينى.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، فقد تلقى النائب البريطانى كيفان جونز، عضو البرلمان عن نورث دورهام، ردًا من وزير القوات المسلحة جيمس هيبى، الذى قال إنه "منذ عام 2010 وحتى اليوم، بلغت التكلفة نحو 2.1 مليار جنيه لخروج الجيش البريطانى من ألمانيا". وأشارت الوكالة إلى أنه كان هناك 20 ألف جندى بريطانى يتمركزون فى ألمانيا منذ عام 2010، عندما أعلنت الحكومة عن سحب هذه القوات بحلول عام 2020، فى إطار المراجعة الدفاعية من الحكومة. ورغم اكتمال عملية الانسحاب فى فبراير 2020، إلا أنه لا يزال هناك مئات قليلة من الجنود يتواجدون فى ألمانيا.

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