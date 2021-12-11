يحملون كتب السيخية.. الهند تجلى أقليات أفغانية من كابول

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم، أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أنه من بين من تم إجلاؤهم أشخاص من الأقلية الأفغانية، كانوا يحملون كتبًا مقدسة عن السيخية، وبعض المخطوطات الهندوسية القديمة، موضحة أنه تم إجلاء 669 شخصًا من أفغانستان حتى الآن.
وكانت إدارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، مررت قانونًا منذ عام 2019، يعطى أولوية لإعطاء الجنسية للأشخاص الذين ليس لديهم وثائق من الهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين من دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، حيث تصفهم الهند بأنهم "أقليات مضطهدة".
وبحسب البيان، أرسلت الحكومة الهندية إمدادات طبية لتوزيعها فى مستشفى للأطفال بالعاصمة الأفغانية كابول، عن طريق منظمة الصحة العالمية.
وتزداد المخاوف بشأن حياة الأقليات فى أفغانستان منذ 15 أغسطس الماضى، عندما سيطرت حركة طالبان المتطرفة على البلاد، وعادت إلى الحكم من جديد.
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