عروض هايبر بنده بالسعودية

هايبر بنده في المملكة العربية السعودية هو من أكبر وأضخم الأسواق المركزية، يتميز بجودة المنتجات والسلع وتوافرها في كل الأوقات في جميع الفروع وبأسعار تناسب الجميع لكي يحصل على ارضاء العملاء ويوجد له العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية لتسهيل الوصول له والحصول على العروض بطريقة سهلة.

أقوي عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية:

يقدم هايبر بنده إلي عملاءه عروض و تخفيضات وخصومات على العديد من المنتجات والأسعار متفاوتة وفي متناول جميع العملاء، ومن بين هذة المنتجات زيت صنى/حياة/دوار الشمس وايضاً أرز بسمتي تاج محل وأرز مصري جرين فارمز ويوجد داخل العرض الاسبوعي ايضاً دقيق فاخر فوم ومنتجات المنهاج والعديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل وفي الأسطر التالية سوف نتناول عروض هايبر بنده الأسبوعية بالتفصيل.

خليط زيوت نباتية صني/حياة/زيت دوار الشمس شروق(2.7 لتر) زيوت هايبر بنده عالية الجودة، للحبة السعر قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 21.95 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي تاج محل(10 كيلو) لا مثيل له ولا يمكن الأستغناء عنه لعمل اشهي الأطباق السعودي، للكيس السعر قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

أرز مصري جرين فارمز (5 كيلو) فاخر لعمل المأكولات المصرية اللذيذة، للكيس السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 28.95 ريال سعودي.

لا غنى عن الدقيق لعمل الحلوي اللذيذة داخل المنزل لجودة وضمان صحتها، ولذالك هايبر بنده عمل عرض التوفير على دقيق فاخر فوم (1 كيلو) توفير 50٪ اشتري كيلو بنص الثمن السعر قبل العرض 8.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 4 ريال سعودي.

أشتري 3 حبات بسعر واحدة فقط، لحم تونا أبيض قطع في زيت دوار الشمس بنديرا (185 جرام) السعر قبل العرض 23.85 ريال سعودي وداخل العرض السعر 9.95 ريال سعودي.

عرض التوفير أشتري بصف الثمن، فول مجروش/ ذرة المهباج (1 كيلو) السعر قبل العرض 11.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 5.50 ريال سعودي.

وفر مع هذا العرض حتى 50٪، بهار المهباج (250/240/225/213/200 جرام) السعر قبل العرض 12.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية :