لأول مرة منذ 2017.. الفلسطينيون يصوتون فى الانتخابات البلدية

جدة - نرمين السيد - توافد الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع فى قرى الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، للتصويت فى الانتخابات البلدية، والتى يقتصر إجراؤها الضفة الغربية، لتكون أول انتخابات تشهدها الأراضى الفلسطينية منذ 2017، فيما لم تشهد الأراضى المحتلة أى انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ 15 عامًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت: "بدأت عملية الانتخابات المحلية فى مختلف محطات الانتخاب فى الضفة الغربية". ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تشمل هذه الانتخابات 376 قرية فى الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليًا إلا فى 154 بلدة، إذ لم يتقدم أى مرشح فى 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة فى 162 قرية. وأشارت اللجنة الانتخابية إلى فتح مراكز الاقتراع أبوابها منذ الصباح، حيث دعت نحو 405 آلاف ناخب فلسطينى للتصويت، على أن تجرى المرحلة الثانية للانتخابات فى المدن الكبرى فى مارس المقبل. وتشير فرانس برس إلى خوض المرشحين لهذه الانتخابات بصفتهم مستقلين، حيث تجرى فى القرى الصغيرة فقط.

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