العراق: القبض على 6 إرهابيين فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقية، فإنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخبارى، وبعد ورودِ معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطنى فى محافظة نينوى من إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفقَ أحكام المادة 4/ إرهاب".

كما أشار البيان إلى "تدوين أقوال المتهمين"، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.