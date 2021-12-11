هجوم مسلح على شرطيين خلال حملة تطعيم فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى باكستان اليوم السبت، أن مسلحين هاجموا شرطيين كانا يقوما بتأمين عمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى شمال غرب البلاد؛ ما أدى إلى مقتل شرطى وإصابة الأخر بجروح.





ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم حملة التطعيم أيمال خان، قوله، إن الهجوم وقع فى مقاطعة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" فى اليوم الثانى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التى تستمر لخمسة أيام وتهدف إلى تحصين 6.5 مليون طفل فى الإقليم ضد المرض.

من جهته، قال ضابط الشرطة ساجد أحمد إن مسلحين اثنين على متن دراجة بخارية فتحا النار على فريق الشرطة المصاحب لعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى منطقة تشاداره؛ ما أدى مصرع شرطى فى الحال وإصابة أخر بجروح بالغة، دون أن يصاب أيا من أعضاء الحملة بأذى.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان يعدان الدولتين الوحيدتين فى العالم حيث لايزال شلل الأطفال متوطنا وذلك بعد أن أعلنت نيجيريا العام الماضى خلوها من الفيروس.