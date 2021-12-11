الرئيس اللبنانى يشيد بمواقف العراق ودعم بلاده فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - اشاد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم السبت، بمواقف الحكومة العراقية الداعمة لبلاده فى مجال الطاقة، مؤكدًا أن البلدين تربطهما علاقات أخوية وثيقة ومتطورة، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، والتى نظّمتها السفارة العراقية فى بيروت.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال عون موجها خطابه الى الشعب العراقى: "ليُسعدنى أن أخاطبكم فى هذه المناسبة، وأشارككم مشاعر العزّ والفخر وأنتم تتحدّرون من أرض خصبة بتاريخها الحضارى وعراقة تراثها، ومفكّريها، وأُدبائها، ومساهمتها الثريّة فى مسار الإنسانية نحو الارتقاء والتطوّر".

وشدد عون على أن "لبنان والعراق تربطهما علاقاتٍ أخوية وثيقة ضمن انتمائهما العربى، تزيدها الأيام والسنوات غنىً وتعاوناً ومشاركةً، حتى فى التحدّيات والظروف والأحداث، فقد شاءت الأقدار أن يكون إعلان دولة لبنان الكبير متزامنًا مع ثورتكم بفارق سنةٍ واحدة فقط، وشاءت أيضاً أن تتشابه التحدّيات التى واجهها شعبانا، أمنية كانت أم اقتصادية".

كما أعرب الرئيس اللبنانى عما يحفظه بلده للعراق من "مشاعر التقدير والامتنان، لوقوفه الدائم إلى جانبه فى كافة الظروف والمراحل، برغم التحدّيات الصعبة التى تواجهكم، وآخرُ غيث الأخوّة كان عبر مبادرة مسؤولى العراق إلى اتّخاذ قرار بتزويد لبنان بالنفط لتشغيل معامل الكهرباء لدينا"، موجهًا "تحية تقديرٍ قلبية لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، والمسؤولين المعنيين بهذا الملف، على هذه المبادرة التى نأمل أن تساهم قريبًا فى تغطية جانب من احتياجات شعبِنا، وتخفيف بعض الاعباءِ عنه".

وتابع الرئيس اللبناني: "لي ثقةٌ كبيرةٌ بأن العراق قادر على استعادة أمجاده وتفعيل طاقات شعبه، والنهوض إلى أعلى المراتب التى يستحقّها، ومجاراة تطوّر العصر وآفاقه"، داعيًا العراقيين إلى الأمل فى المستقبل واتحاد إرادتهم الوطنية.

وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أثنى السفير العراقى لدى لبنان، حيدر شيّاع البراك، على "متانة العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق"، مؤكدًا على "العمل فى تطويرها بما يصبّ فى مصلحة البلدين الشقيقين".

كما أشاد وزير الطاقة اللبنانى، وليد فياض، بـ"الدور الكبير الذى يلعبه العراق فى مساعدة لبنان على صعيد إرسال النفط الأسود، مما يحسّن التغذية الكهربائية فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد".